Greve dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica suspensa

Em comunicado enviado às redações, os técnicos de diagnóstico e terapêutica anunciam a suspensão da greve depois de ter sido aprovada "em reunião de secretários de Estado" diplomas que "estabelecem as novas carreiras nos termos em que foram acordadas em negociação com os sindicatos". O fim da paralisação deve-se igualmente ao "agendamento da apreciação dos referidos diplomas em reunião de Conselho de Ministros, no dia 20 de julho".



O Presidente do Sindicato, Almerindo Rego, diz, no mesmo documento, "que todo este processo se arrasta há 16 anos, facto pelo qual estes profissionais de saúde prosseguirão a sua luta até o Governo cumprir o que está estabelecido na lei, acabando com a discriminação que os técnicos de diagnóstico e terapêutica são vítimas".



A carreira específica era a principal reivindicação do sindicato.



Ainda esta manhã, em declarações à Antena 1, Almerindo Rego afirmava que a greve levou a que mais de 100 mil exames complementares, de radiologia, análises ao sangue e tratamentos tivessem sido cancelados.