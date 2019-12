Greve dos trabalhadores da Portway supera expectativas sindicais

No primeiro de três dias de greve dos trabalhadores da Portway, o impacto nos aeroportos fez-se sentir em especial nos atrasos que por vezes forma superiores a uma hora.



Em Lisboa pelo menos seis cancelamentos de voos poderão ter origem na paralisação dos funcionários da assistência em terra.



Os trabalhadores acusam a Portway, do grupo Vinci, de não avançar com o descongelamento das carreiras e de ter denunciado o acordo de empresa



A Portway diz não reconhecer os fundamentos para esta paralisação e assegura ter cumprido todos os acordos e protocolos da empresa: "A Portway procedeu em Novembro à aplicação das tabelas remuneratórias convencionadas e à aplicação das restantes condições remuneratórias previstas no Acordo de Empresa em vigor, o que representou um aumento médio de cerca de 8% nas remunerações"



A greve irá prolongar-se até 29 de dezembro e para janeiro há novo pré-aviso, desta vez ao trabalho suplementar, banco de horas e fins-de-semana.