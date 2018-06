Greve dos trabalhadores da saúde provoca perturbações em hospitais e centros de saúde

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O impacto faz-se sentir em vários centros de saúde e hospitais do país, também com o aumento do tempo de espera para os utentes. No mais recente balanço, os sindicatos falam numa adesão elevada ao protesto, entre os 80 e os 100%.



Uma greve que não inclui médicos nem enfermeiros, mas que abrange os restantes funcionários. A reportagem da Antena 1 encontrou sinais desta paralisação no Hospital de São José, em Lisboa.