Greve dos trabalhadores do Teatro São Carlos cancela "La Bohème"

Andrea Comas - Reuters

Os trabalhadores dizem que não tiveram qualquer resposta do Governo, razão pelo qual decidiram manter a paralisação.









Joana Manuel, do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos, refere que num plenário entre trabalhadores ainda se falou em suspensão como prova de boa fé. Os trabalhadores recusaram, alegando que há 10 anos a administração do S. Carlos não tem agido com essa mesma boa fé.





Houve um contacto por parte do Presidente da República pedindo um gesto de boa fé dos trabalhadores, em que a greve seria suspensa na récita de domingo, mas os trabalhadores recusam essa hipótese.Estão também comprometidas as apresentações de domingo, terça e sexta-feira, bem como o bailado Dom Quixote, programado para 11 e 13 de julho no Teatro Rivoli, no Porto, e os espetáculos do Festival ao Largo.