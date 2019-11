Greve dos trabalhadores não docentes ameaça fechar escolas

A paralisação foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.





Uma greve nacional mas que deve ser mais sentida nos estabelecimentos de ensino de Lisboa e Porto. No entanto, a estrutura sindical que convocou a paralisação acredita que o protesto vai encerrar escolas em todo o país .





Esta manhã, à conversa com o jornalista da RTP Álvaro Coimbra, que estava à porta de uma escola de Coimbra, Conceição Carvalho, do sindicato, explicou que os "trabalhadores estão a fazer esta greve pela falta de pessoal docente que hoje se sente nas escolas". Disse esta responsável que se trata de um "problema antigo", que tem sido debatido com o Ministério da Educação mas que este ano "se agudizou bastante".





Disse ainda Conceição Carvalho que "este ano nem sequer o rácio que já não se adequava à realidade" está a ser cumprido. "Estão a recorrer constantemente à contratação parcial para colmatar estas dificuldades".





Esta responsável do sindicato afirmou que a greve tem dois grandes motivos. "A falta de assistentes operacionais e também a falta de valorização salarial porque há trabalhadores com 30 anos de serviço que hoje estão a receber o ordenado mínimo nacional"