As duas principais federações sindicais de professores justificam a greve com a falta de resposta do Orçamento do Estado para os problemas do setor.



Mário Nogueira, da Fenprof, explicou à Antena1 que este Orçamento esqueceu os professores que não aceitam esperar mais pela valorização de carreiras.



Esta greve nacional de professores acontece uma semana antes da greve nacional da função pública, marcada para dia 12 de novembro.