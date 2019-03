Greve geral dos enfermeiros suspensa até dia 4 de abril

Esta quinta-feira, o Sindepor reuniu com membros da Administração Central do Sistema de Saúde e com técnicos das Finanças devido ao Acordo Coletivo de trabalho.



À saída o presidente do sindicato deixou claro que, se a ministra não retomar as negociações, haverá mesmo greve, setorial e geral, até final de abril.



Em causa está o descongelamento das progressões salariais ou a redução da idade para a aposentação, entre outras reivindicações.