Greve Geral. Mário Nogueira acredita que haverá uma grande adesão de docentes

Para a Fenprof este é o dia em que os trabalhadores do setor público respondem à arrogância do Governo. Mário Nogueira volta a criticar a reunião marcada pelo Governo para 10 de fevereiro, quatro dias após a votação final global da proposta de Orçamento do Estado.