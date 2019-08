Greve. Governo pressiona patrões e motoristas a negociar

Mário Aleixo - RTP14 Ago, 2019, 06:37 / atualizado em 14 Ago, 2019, 06:37 | País

"Chegou o momento das partes, provavelmente até teria sido melhor que tivesse chegado mais cedo, assumirem a responsabilidade por encontrar uma alternativa a este conflito e a alternativa tem que ser a negociação", disse Vieira da Silva, em entrevista à SIC Notícias, na terça-feira à noite.



"Aquilo que hoje já podemos verificar é que esta greve tem efeitos prejudiciais, não apenas para os setores em causa, que essa é a função da greve e a greve é um direito constitucional incontestável, mas está a produzir efeitos negativos em zonas críticas da nossa economia e da nossa sociedade", sublinhou.



Vieira da Silva defendeu que o Governo tem mostrado "uma enorme contenção", definiu serviços mínimos e não avançou com uma requisição civil preventiva.



"Não o fez, esperou para ver se as partes se entendiam", sublinhou, acrescentando que "só avançou para a requisição civil quando identificou zonas onde (os serviços minimos) não estavam ser cumpridos".





Não houve qualquer troca de combustível



Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumpriram na terça-feira o segundo dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar a requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos.Portugal está, desde sábado e até às 23h59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido a esta paralisação, o que levou à constituição de uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), com 54 postos prioritários e 320 de acesso público.A greve foi convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias para reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.Esta quarta-feira vive-se o terceiro dia de greve e a região do Algarve foi com o início desta greve a região mais afetada do país.Mas com a entrada em vigor da requisição civil, terça-feira ao final da tarde, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, fez um balanço mais positivo desta região.Nessa hora de balanço aquele membro do Governo deu conta que 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil.Matos Fernandes clarificou o número de horas que os trabalhadores devem fazer.Para esta quarta-feira o ministro do Ambiente prevê que haja menos militares mobilizados para fazer o transporte dos combustíveis.Em relação à região do Algarve a greve levou a cancelamentos de reservas de turistas naquela região.Um dado que, apesar de não conseguir quantificar, foi confirmado na Antena 1 pelo presidente da Região de Turismo, João Fernandes.Do ministério da Defesa Nacional chegou a informação, em comunicado enviado à agência Lusa, de que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas.Um esclarecimento que surgiu depois do porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, ter dito que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR.Segundo aquele elemento teriam havido contaminações em postos de abastecimento em Sesimbra, Peniche e Nazaré devido à troca de combustível em tanques.Já a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENSE) disse não ter conhecimento de qualquer caso anómalo de troca de combustível alegadamente efetuada na descarga nos postos de abastecimento por parte das Forças Armadas ou de segurança", declarou a fonte do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, esclarecendo que estas autoridades são apenas responsáveis pelo transporte do combustível.