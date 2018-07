Greve marca regresso às 35 horas semanais de trabalho na saúde

Carlos Santos Neves - RTP01 Jul, 2018, 08:11 / atualizado em 01 Jul, 2018, 08:15 | País

No caso dos enfermeiros, a greve abarca todos os profissionais que ultrapassem as 35 horas de trabalho semanal, ou as 42 horas para aqueles que cumprem horário acrescido. Pelas contas do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), seriam necessários “1976 enfermeiros” para preencher lacunas inerentes ao regresso às 35 horas.Questionado na sexta-feira sobre eventuais consequências das 35 horas, o ministro da Saúde afirmou que “o trabalho que está a ser feito não indica nesse sentido”.





As estruturas sindicais que se decidiram pela paralisação reclamam o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, considerando que os profissionais têm direito a um horário de 35 horas que pode ser estendido, opcionalmente, com a respetiva compensação salarial.



A insuficiência de profissionais é, de resto, uma preocupação comum aos sindicatos das diferentes classes.



Com o retomar da semana laboral de 35 horas, o Governo, pela voz do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou a contratação de dois mil profissionais. Todavia, as diferentes estruturas representativas dos profissionais do sector consideram que esse é um número que não responde às necessidades. E anteveem dificuldades.



É o caso da Ordem dos Médicos. Em declarações noticiadas no sábado pela agência Lusa, o bastonário advertia para a redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, à falta de novas contratações. Miguel Guimarães espera mesmo “uma situação mais ou menos caótica”.



“É uma situação que pode e vai reduzir a capacidade de resposta do Serviço Nacional da Saúde”, estimou o bastonário da Ordem dos Médicos, salientando que o país vive um contexto de “imensas dificuldades” no sector.



O bastonário enumera, como possíveis reflexos das 35 horas, o encerramento de salas de blocos operatórios e problemas nos tratamentos e consultas externas, além de alguns serviços terem de “encerrar camas de internamento por não terem, por exemplo, os enfermeiros necessários para assegurar os cuidados de saúde a doentes internados”.



Miguel Guimarães reprova a tutela por esta não ter definido “um plano adequado” para reforçar as equipas. E aponta “as regiões mais carenciadas e mais periféricas” como aquelas que “vão sofrer mais”.

“A grande preocupação”



Também o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares veio alertar para a redução de atos programados, desde logo cirurgias. “A grande preocupação”, explicou à Lusa Alexandre Lourenço, está relacionada com “os níveis de serviço” que as unidades serão capazes de prestar a partir deste domingo.



“Se não existir a reposição dos níveis de disponibilização de recursos humanos que existem atualmente e que já são escassos para garantir a qualidade, será necessário reduzir a atividade programada que existe atualmente”, avisou o responsável, para ressalvar que não está em causa “uma situação de rutura”, mas de “redução”.



O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares encara como “uma boa notícia” a contratação de dois mil profissionais, embora considere o número insuficiente.



“Mesmo que venham a ser contratados estes recursos humanos não está previsto qualquer reforço orçamental para que seja possível que estes custos sejam cobertos pelos orçamentos que estão atualmente disponíveis nos hospitais”, vincou.

“Período caótico”

Da Ordem dos Enfermeiros e do SEP saíram sinais análogos de inquietação.



“Estava previsto que houvesse, nestes primeiros seis meses, um processo ou um plano de contratação de enfermeiros para que, chegados a esta hora, a transição para as 35 horas pudesse ser feita de uma forma o mais calma possível”, o que não sucedeu, fez notar a dirigente sindical Guadalupe Simões, também ouvida pela Lusa.Para o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, “o que vai ficar em causa é provavelmente um aumento de listas de espera”.



“O que se avizinha é um período caótico e mesmo de rutura na maioria das instituições, já para a semana”, anteviu.



Por sua vez, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, frisou que estes profissionais “não são robôs” e “já têm problemas de horas a mais, com um problema grave de aumento de risco naquilo que fazem todos os dias por causa das condições de exaustão”.



“Se o Governo pretendia cumprir aquilo que assinou com os sindicatos do sector no ano passado para passar estes enfermeiros para as 35 horas, não percebo como chegamos a esta altura e não estão autorizadas as contratações de 1700 enfermeiros”, enfatizou a bastonária, para quem o Ministério das Finanças “engoliu” o Ministério da Saúde.



“Eu não entendo como querem gerir a saúde assim, nunca vi uma gestão desta natureza”, rematou.



Em acórdão conhecido na sexta-feira, o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para as intervenções cirúrgicas oncológicas, radioterapia, quimioterapia e cuidados de saúde avaliados pelos médicos como urgentes.



c/ Lusa