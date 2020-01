Greve marcada. Fesap quer grito de alerta a 31 de janeiro

É um protesto contra a proposta de Orçamento do Estado e contra os aumentos salarias,

que os sindicatos classificam como "ofensiva" e "inaceitável".



O dirigente da Fesap, José Abraão, diz que chegou a hora de deixar um grito de alerta.



A greve foi anunciada em conferência de imprensa, em Lisboa, e coincide com o dia da manifestação nacional marcada pela estrutura da CGTP, a Frente Comum, e com a greve de professores convocada pela Federação Nacional dos Professores.