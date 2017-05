Greve: Médicos pedem intervenção do primeiro-ministro

Numa nota enviada à redações, os sindicatos dizem que vão pedir a intervenção política de António Costa para evitar o agravamento da relações com o Ministério da Saúde e o ministro, Adalberto Campos Fernandes.





Os médicos têm uma greve de dois dias anunciada para quinta e sexta-feira, dia em que chega a Portugal o Papa. Os sindicatos exigem a redução do número máximo de horas na urgência, a reposição integral do pagamento das horas extraordinárias e a redução do número de utentes por médico de família.





A semana passada o ministro da Sáude, em declarações à RTP, afirmou que "o Governo não negociará nunca sobre pressão".





"Amanhã, 3ª feira, dia 9 de Maio, às 18 horas, uma delegação de dirigentes sindicais do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) irá deslocar-se à residência oficial do Primeiro-Ministro para proceder à entrega de uma carta onde alertam para o conflito aberto pelo Ministério da Saúde, apelando à intervenção política do Primeiro-Ministro, de modo a ser encontrada urgentemente uma solução que impeça o agravamento crescente do processo de luta em desenvolvimento", lê-se no comunicado.