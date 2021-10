Greve. Metro de Lisboa esteve parado até às 10h00 da manhã

As portas do Metro de Lisboa voltaram a abrir um pouco antes das 10 horas da manhã, depois de um período de greve parcial dos trabalhadores. Esta paralisação vai repetir-se na quinta-feira e na terça da próxima semana. Já no dia 4 de novembro a paralisação durará o dia todo. Os trabalhadores exigem aumentos de salários, novas contratações e progressões nas carreiras. A jornalista Helena Conceição Santos acompanhou a situação durante toda a manhã.