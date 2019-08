Greve. Militares e polícias conduzem camiões

Mário Aleixo - RTP13 Ago, 2019, 06:39 / atualizado em 13 Ago, 2019, 07:31 | País

Esta requisição civil que está a decorrer de forma gradual e faseada visa assegurar o abastecimento da rede de emergência, aeroportos, postos servidos pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural.



Na última noite o ministro Vieira da Silva deixou o aviso: as consequências de não se cumprir a requisição civil são diferentes do não cumprimento dos serviços mínimos.





O aviso por parte do ministro Vieira da silva na RTP sobre a requisição civil que mereceu críticas por parte do sindicato dos motoristas.O ministro lembrou que este é um método que já existe há vários anos e que já foi usado mais do que uma vez. Neste momento não é a altura para aplicar qualquer alteração a esta lei.Vieira da Silva explicou também que o Governo só quer garantir os interesses dos portugueses e explicou que esta greve está a ter consequências gravíssimas para todos.O porta-voz dos motoristas Pedro Pardal Henriques assegurou que durante a requisição civil os profissionais não farão mais de oito horas de trabalho por dia.O Algarve acabou por ser no dia de segunda-feira a região mais afetada mas na última noite 14 camiões, conduzidos por militares, saíram de Sines para a região algarvia para garantir o abastecimento.Os motoristas cumprem esta terça-feira o segundo dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar junto da associação patronal ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), tendo-se também associado à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).