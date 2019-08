Greve motoristas. Convenção proposta por Governo pode não ser suficiente

Foto: Nacho Doce - Reuters

Neste braço de ferro está apenas em causa a interpretação de um documento assinado pelas partes, que uns alegam não estar em vigor e outros afirmam que o acordo foi o último entendimento efetivo.



O especialista em direito do trabalho e professor da Universidade de Lisboa diz que o Código do Trabalho prevê vários mecanismos para estes casos.



Luis Gonçalves da Silva explica que a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho está treinada nestes processos, e que não costuma ter a intervenção direta do Governo.