Greve. Motoristas de Matérias Perigosas rejeitam serviços mínimos

perto de um milhão de litros de combustivel parados só à entrada do aeroporto de faro



Os aeroportos fazem parte do pacote de serviços mínimos exigidos pelo governo mas o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas afirma que não os vai cumprir e que rapidamente a falta de combustíveis vai ter consequências no transporte aéreo.



A ANA-Aeroportos de Portugal admite eventuais constrangimentos.