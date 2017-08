Greve na Autoeuropa mantém-se devido a exigência de trabalho ao sábado

Fabrizio Bensch - Reuters

Os trabalhadores da empresa automóvel AutoEuropa vão manter a greve marcada a próxima quarta-feira.



A confirmação da greve surge depois do plenário dos trabalhadores, do turno da tarde, que tomou uma decisão semelhante à do plenário do turno da manhã.



Os trabalhadores não aceitam a proposta da administração que prevê o trabalho ao sábado para garantir a produção do novo modelo da Volkswagen, conforme explicou à Antena 1, Eduardo Florindo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras do Sul.