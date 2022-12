Greve na CP e na Infraestruturas de Portugal dificulta viagens de comboio

Os sindicatos exigem um prémio que compense a perda de poder de compra.





Em Agualva-Cacém, a equipa da RTP constatou que muitas ligações foram suprimidas. Os utentes queixam-se que os poucos comboios que estão a funcionar chegam sobrelotados.



Os serviços mínimos obrigam a que 25 por cento das ligações sejam efetuadas.



Em Coimbra, são também vários os constrangimentos e os passageiros queixam-se de falta de respostas.



Na estação da Campanhã, no Porto, as bilheteiras estão fechadas e a paralisação está a ter um grande impacto.



A greve une oito sindicatos que representam os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal.



António Pereira, do Sindicato Independente das Ferroviárias, afirmou à RTP que a adesão dos trabalhadores está a ser elevada.



Segundo o sindicalista, “dos 250 comboios, circularam apenas 109”.