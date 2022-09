Greve na Infraestruturas de Portugal desconvocada - Empresa

"Acabou de ser desconvocada a greve, que estava agendada para os dias 12, 14 e 16", avançou fonte oficial da IP, em declarações à Lusa, sem adiantar mais informações.

A paralisação tinha sido convocada pela Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário (Aprofer) para o período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 dos dias 12, 14 e 16 de setembro.

A Lusa contactou a Aprofer, mas não obteve resposta.

Esta tarde, a IP tinha alertado para a possibilidade de perturbações na circulação ferroviária devido à greve, para a qual não tinham sido decretados serviços mínimos.

Na quinta-feira, a CP também avisou os clientes para perturbações na circulação de comboios.