A greve não será desconvocada, diz o sindicato, numa luta que diz ser desigual.



A declaração foi feita esta noite pelo porta voz do sindicato, Pedro Pardal Henriques.





No entanto, o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse também que os plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve dos motoristas.

importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques.



O Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia na próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado.