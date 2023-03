Greve de professores. Fenprof apela a pais para que "não levem filhos à escola"

Mário Nogueira afirmou que "são muitas as razões" para os professores fazerem novamente greve. O secretário-geral da Fenprof considera que o novo documento para os concursos dos profissionais, divulgado na quarta-feira, é "um verdadeiro tratado dos professores".



"Hoje apelamos aos pais que não levem os filhos às escolas", declarou o sindicalista, argumentando motivos de "solidariedade" com os docentes e porque "pode acontecer (...) que muitos alunos fiquem sem qualquer atividade" durante o dia.



"É aconselhável que hoje e amanhã não levem os filhos à escola, até porque amanhã também há uma greve da Função Pública", repetiu, criticando a obrigatoriedade dos serviços mínimos dos professores.



As greves dos profissionais de Educação foram retomadas esta quinta-feira e convocadas por nove organizações sindicais. Hoje estão em greve os professores dos distritos a norte de Coimbra e amanhã a paralisação afeta as escolas a partir de Leiria para sul.



Foram, contudo, decretados serviços mínimos.