Greve no Metropolitano de Lisboa entre as 6h30 e as 9h00

O Metropolitano de Lisboa só deverá começar a funcionar às 9h30 RTP

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem esta sexta-feira uma nova greve parcial, entre as 6h30 e as 9h00, devido à falta de condições de trabalho na área operacional, prevendo-se que a circulação seja retomada a partir das 9h30.