Greve nos comboios foi desconvocada

RTP29 Nov, 2017, 13:29 / atualizado em 29 Nov, 2017, 13:36 | País

Os trabalhadores tinham convocado esta paralisação em protesto contra as novas regras para o setor ferroviário, dizendo que as mesmas diminuem as condições de segurança. A FECTRANS confirmou à RTP que a greve foi desconvocada.



Esta paralisação estava marcada para quinta-feira 30 de novembro, antes do fim de semana prolongado dos dias 1, 2 e 3 de dezembro.



Ainda antes de ser anunciada a desconvocação, a greve causou atrasos nos comboios da manhã. Houve mesmo serviços que tiveram de ser suprimidos.