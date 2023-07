Greve para comboios da CP esta sexta-feira

Apesar de o tribunal arbitral ter decretado serviços mínimos para os comboios da CP, nomeadamente de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades), regional, urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra, e da Fertagus, as duas empresas já alertaram os passageiros para perturbações na circulação.Os trabalhadores da IP protestam contra a "falta de resposta" às suas reivindicações, com os sindicatos a apresentarem uma contraproposta salarial comum, exigindo um aumento intercalar mínimo de 37 euros.