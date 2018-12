Greve paralisa comboios de longo curso

RTP07 Dez, 2018, 13:57 / atualizado em 07 Dez, 2018, 14:57 | País

Em todo o país, desde as 0h00 até ao meio-dia, apenas se realizaram 211 das 569 ligações ferroviárias previstas. Nenhum dos comboios de longo curso circulou. Ou seja, internacionais, Alfa Pendular e Intercidades estão parados.





A exceção acontece nos urbanos de Lisboa e Porto, que circularam bastante condicionados. O balanço feito pela CP evidencia que os serviços mais afetados foram o regional, que realizou apenas 10 comboios de 149, e o longo curso, em que não circularam composições durante toda a manhã. Estavam previstas 30.



No caso dos urbanos de Lisboa circularam 48% das composições, num total de 136 em 284. Já nos urbanos do Porto estavam ao serviço 65 comboios de 106, ou seja, 61%.







No total, a CP realizou 37% das ligações previstas até ao meio dia.



A greve envolve trabalhadores da CP – Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal e Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), que pretendem a negociação de acordos de empresa.







A supressão de comboios veio condicionar a vida de milhares de pessoas. Por todo o país, há estações praticamente sem ninguém à vista, com bilheteiras encerradas. Os utentes, alertados para a existência de uma greve dos trabalhadores da ferrovia, procuraram antecipadamente uma alternativa.







A FERTAGUS, operador privado que faz a ligação ferroviária através da ponte 25 de Abril, em Lisboa, o serviço "não foi afetado pela greve, tendo sido efetuados todos os comboios previstos", de acordo com fonte da empresa.







De acordo com a FECTRANS, na conjugação geral dos trabalhadores das várias empresas que estão em greve "há uma forte adesão, igual aos últimos protestos".





Perante as queixas dos utentes, José Manuel Oliveira admite os incómodos em dia de greve, mas alerta que as supressões não se resumem aos dias de protesto. “Estão a ser prejudicados todos os dias. Todos os dias há supressão de comboios”, garantiu à RTP, apontando o dedo à degradação do equipamento.







A paralisação dos trabalhadores ligados à ferrovia mantém-se até à meia-noite, admitindo-se que o cenário da manhã terá equivalente durante a tarde e noite desta sexta-feira.







José Manuel Oliveira, dirigente da FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, garante que a “única empresa em que tem havido alguma negociação é na IP (Infraestruturas de Portugal)”, mas argumenta que “tudo está a ser controlado ao cêntimo”, impedindo avanços.Em relação à IP, na componente ferroviária, a adesão é "muito igual às últimas greves", diz José Manuel Oliveira, adiantando a existência de cabines de circulação e estações encerradas e passagens de nível desguarnecidas.Na CP, ao nível do serviço comercial, aquele que é mais visível para o público, "as grandes estações estão encerradas", sublinhou o sindicalista.Já na EMEF, o sindicato diz que as oficinas "ou estão encerradas ou estão a funcionar com os trabalhadores mais jovens que entraram recentemente para a empresa".O dirigente da FECTRANS argumenta que a greve serve também para “alertar o governo para este passar a medidas concretas para que este processo de degradação a que temos assistido há muitos anos seja revertido”, garantindo que é necessário investir para resolver problemas diários e isso não pode ser feito daqui a cinco ou seis anos.O tribunal arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social (CES) decidiu que não haveria serviços mínimos, além dos definidos por lei. Ou seja, circulam até ao seu destino os comboios em marcha à hora do início da greve, os comboios socorro e os de transporte de mercadorias perigosas.