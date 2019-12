Greve Portway. Cancelados 14 voos em Lisboa

De acordo com a página da ANA - Aeroportos de Portugal na internet, há voos cancelados quer com partida, quer com chegada, a três localidades britânicas: Londres, Bristol e Manchester.Também nos dois sentidos, estão cancelados os voos entre Lisboa, Milão e Paris, todos da Easyjet.Entre Lisboa e Bruxelas existem dois voos cancelados, e outros dois em sentido inverso.No total, entre partidas e chegadas a Lisboa, são já 14 os voos cancelados este domingo.

Há ainda muitos atrasos, segundo explica à Antena1 Fernando Simões, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil.





Os trabalhadores da Portway cumprem o terceiro e último dia de greve, mas Fernando Simões, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, revela que está já prevista outra paralisação a partir do primeiro dia de janeiro.

Em causa nestas paralisações está o congelamento das carreiras e o corte de abonos sociais e direitos.