Greves dos trabalhadores de terra podem provocar transtornos nos aeroportos

Os trabalhadores param esta sexta-feira, sábado e domingo nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

Em comunicado, o SINTAC indicou que decidiu avançar com o referido pré-aviso de greve na Portway de Handling de Portugal, SA, detida pelo grupo Vinci, porque a empresa, "através dos seus administradores pertencentes ao grupo Vinci, respondeu com a denúncia do acordo de empresa em vigor, e não cumpriu o devido descongelamento de carreiras no passado mês de novembro conforme tinha assinado em 2016".Fernando Simões, do sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, explica o que está em causa nesta greve.O sindicalista garantiu que não serão decretados serviços mínimos.Fernando Simões garantiu que a greve será cancelada de imeditado caso a Portway atenda às reivindicações dos trabalhadores.No início de 2020 há nova paralisação em vista.O sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil apresentou novo pré-aviso de greve da empresa Portway, uma das empresas de assistência em terra nos aeroportos nacionais.Esta paralisação será ao trabalho suplementar e aos fins de semana.O incio está marcado para dia 1 de janeiro e dura até finais de março.