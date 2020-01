Gripe. Hospitais registam elevada afluência

Ainda não se atingiu o pico da gripe, mas os hospitais já registam elevada afluência. O Hospital São João, no Porto, chegou a atender, na semana do Natal, 600 pessoas nas urgências. No Pedro Hispano, em Matosinhos, nunca tinham sido atendidos tantos doentes no serviço de urgência como no dia 26 de dezembro.