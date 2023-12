Gripe. Mais de 73% dos portugueses com 65 ou mais anos já estão vacinados

As taxas de cobertura são superiores a 70% entre os doentes crónicos, 79% em doentes diabéticos e 71% em pessoas com doença cardiovascular.



Mas, se for tida em conta apenas a faixa etária entre os 60 e os 64 anos, a taxa de vacinação desce para os 38%.



Entre os profissionais de saúde, o total de vacinados não chega a metade, com uma taxa de 43% entre os que têm contacto direto com doentes.