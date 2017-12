Gripe. Ordem dos Enfermeiros apela à criação de um gabinete de crise

Ronen Zvulun, Reuters

Em declarações à Antena1, Ana Rita Cavaco fala em casos nos tempos de espera superiores a 20 horas e de ameaças à integridade física dos enfermeiros, como aconteceu no hospital de Faro.



A ordem dos enfermeiros diz que tem recebido queixas dos Hospitais de Penafiel, Braga, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Porto, para além dos casos já relatados de Leiria, Coimbra e Faro. Por isso, Ana Rita Cavaco pede uma intervenção do Ministério da Saúde.



A Ordem dos Enfermeiros conclui ainda que os tempos de espera que aparecem no portal público do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não correspondem à realidade. E acusa o Governo de não ter atendido ao pedido feito para a contratação de mais enfermeiros até ao fim do ano, em período de contingência da gripe.



A Antena 1 contactou os hospitais de Faro, Leira e Coimbra. Em Faro confirma-se a agressão a uma enfermeira, com uma arma branca. Um caso já comunicado às autoridades.



Contactada pela Antena 1, Graça Freitas, a diretora-geral da saúde, explica que a ativação dos planos de contingência são da responsabilidade dos centros hospitalares.