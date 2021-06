Grupo de advogados vai levar a tribunal o Ministério da Administração Interna

Em causa, o funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos agendamentos para pedidos de autorização de residência para imigrantes que pretendem trabalhar. Estes advogados consideram que as vagas para atendimento no SEF deveriam ser atribuídas por ordem de inscrição. Mas não é isso que acontece, e o caso está a ser encarado como uma porta aberta para a corrupção.