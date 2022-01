Grupo Impresa vai apresentar queixa-crime contra piratas informáticos

Em comunicado o grupo considera que foi alvo de um "atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital".





Adianta ainda que está a trabalhar com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança.As páginas do jornal Expresso e da SIC, na internet, continuam em baixo depois do ataque informático deste domingo.A organização Lapsos tomou conta das publicações do grupo Impresa, pedindo um resgate para devolver os acessos.Ouvido pela Antena1 Filipe Lacerda, especialista em cibersegurança,explica que este fenómeno é mais frequente do que parece.A organização- que exige um pagamento de resgate, terá sido também responsável por um outro ataque ao Ministério da Saúde brasileiro.