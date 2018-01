Grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte

Lusa21 Jan, 2018, 09:03 | País

É ainda esperada uma superfície frontal fria, com deslocamento lento para leste/nordeste, que deverá agravar o estado do tempo nas ilhas das Flores e do Corvo.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, é emitido pelo IPMA sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na sequência deste alerta, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomendou à população que tome medidas de autoproteção, como manter limpos os sistemas de drenagem da água, não circular sem necessidade para evitar atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos tapados por lençóis de água.

O SRPCBA salientou que em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos e, consequentemente, provocar a queda de muros, taludes, postes, ou outras estruturas.

No resto do país não é esperada qualquer situação complicada, estando prevista apenas alguma nebulosidade, neblina e nevoeiro, a dissipar ao longo da manhã, e uma subida da temperatura mínima.

Nas regiões norte e centro, o céu deverá estar geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde nas regiões do interior.

Haverá alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do cabo Mondego até meio da manhã e o vento soprará em geral fraco do quadrante oeste, soprando moderado a forte na serra da Estrela até meio da manhã.

Para a região sul, a previsão aponta para céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral oeste e interior até final da manhã, vento fraco a moderado de norte e neblina ou nevoeiro matinal.

A subida da temperatura mínima será mais significativa no interior.

Na Grande Lisboa, o céu vai estar geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado entre o meio da tarde e o início da noite, com vento fraco de norte, que passará a moderado durante a tarde.

Segundo o IPMA, a zona do Grande Porto vai estar com o céu muito nublado e deverá esperar alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao início da manhã. O vento, no entanto, vai soprar fraco.

Em todo o país, as temperaturas vão oscilar entre os 22º e os 11º de máxima, e os 6º e os 17º de mínima.

A previsão do estado do mar aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, na costa ocidental, sendo de 2,5 a 3,5 metros a norte do cabo Raso, até meio da tarde.

A temperatura da água do mar vai oscilar entre os 13º e os 15º celsius.

Na costa sul, as ondas de sudoeste não chegarão a 1 metro de altitude e a temperatura da água deverá rondar os 16º celsius.