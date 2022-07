Grupo parlamentar do PCP interpela Governo sobre aumento de preços

”, disse à agência Lusa o deputado comunista Bruno Dias.Há pouco mais de uma semana os seis deputados do PCP realizaram as primeiras jornadas do novo ciclo político. No momento de apresentação das soluções, o partido reeditou várias propostas que já tinha apresentado, mas que não passaram da discussão na generalidade.A maioria absoluta do PS tem inviabilizado as propostas que os comunistas consideram indispensáveis, mas o partido insiste nelas para contrariar a “situação de empobrecimento” da população.A escassez de cereais, sintoma da guerra na Ucrânia, é outro dos problemas com os quais Portugal, assim como outros países, têm enfrentado, mas para os comunistas há um caminho de resolução imediato: investir na produção nacional.