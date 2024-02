Grupo Vita quer vítimas de abusos sexuais compensadas

O Grupo coordenado pela psicóloga Rute Agulhas, que se dedica ao apoio e acompanhamento das vítimas de crimes sexuais em ambiente eclesiástico, entrega hoje a proposta aos bispos que estão reunidos durante todo o dia em Fátima no Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa.Em causa está um pedido da CEP ao grupo Vita para apresentar “”.O Grupo Vita já recebeu 71 pedidos de ajuda e realizou 45 atendimentos, referindo que existem 13 pessoas sujeitas a acompanhamento psicológico ou psiquiátrico regular e que outras oito pessoas foram direcionadas para este apoio e estão numa fase inicial do processo.O Grupo Vita surgiu na sequência do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, que ao longo de quase um ano validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas.