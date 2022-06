Grupos de causa e sindicatos são os mais ouvidos pelo parlamento

Coordenado pelo investigador Marco Lisi, o estudo "Os Grupos de Interesse no Sistema Político Português", analisa a ação dos grupos de interesse em Portugal, a sua visibilidade na comunicação social e papel no processo legislativo, e é apresentado esta segunda-feira às 9h00 num evento digital no sítio da internet da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

"Os grupos de causa são os que mais pedem para falar com o parlamento (32%), seguidos pelos sindicatos (24,2%), pelas associações profissionais (cerca de 14%) e pelas associações empresariais (aproximadamente, 11%)", havendo pouca mobilização dos grupos religiosos para serem recebidos em audiência, aponta o resumo do estudo, ao qual a Lusa teve acesso.

Entre os designados grupos de causa encontram-se, por exemplo, associações ambientalistas ou de defesa do consumidor.

"Relativamente às audições, os grupos mais convocados pelo parlamento são os sindicatos e os grupos de causa (cada um com 17,2%). As associações empresariais (14,3%) têm uma maior presença quando é o parlamento a convocar entidades. Uma nota para os baixos números relativos aos profissionais do lóbi, isto é, agências de relações públicas ou 'advocacy' (0,1% no caso das audições; e também das audiências), e para a forte presença dos peticionários e dos especialistas (19,7% e 9,4%, respetivamente)", revela também o estudo.

Relativamente aos assuntos associados à ação dos grupos de interesse nas atividades das comissões parlamentares, nas audiências a mobilização das organizações está "fortemente concentrada" nos assuntos trabalho, educação, saúde, agricultura, assuntos económicos, comércio e banca, políticas sociais, assuntos governamentais e relações externas.

Nesta investigação parte-se da definição de grupos de interesse como "associações ou organizações de indivíduos que partilham as mesmas preocupações, e que se mobilizam para promover e defender os seus interesses na arena político-institucional e no processo de decisão pública".

Ainda sobre o papel dos grupos de interesse no processo legislativo, a investigação considerou quatro leis aprovadas durante a XIII Legislatura (2015--2019): a lei sobre sindicalização das forças policiais, a gratuidade dos manuais escolares, a revisão da lei sobre procriação medicamente assistida (PMA), e a lei sobre as tarifas reguladas no mercado da energia.

Muitas organizações que se apresentam como espetadoras acabaram por se mobilizar" quando a decisão lhes é desfavorável, tentando influenciá-la noutra arena institucional", como por exemplo, alguns "grupos de causa contrários à lei sobre PMA mobilizaram-se junto do Presidente da República para pedir a inconstitucionalidade da lei".