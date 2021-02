Grupos de risco revoltados com truques para passar à frente na vacinação

Diariamente confirmam-se denúncias de vacinação indevida em plena catástrofe, enquanto milhares de idosos prioritários, incluindo pessoas com deficiência e auxiliares de apoio domiciliário continuam desprotegidos.



O Sexta às 9 detetou que os centros de saúde e hospitais vacinaram todos os funcionários, incluindo os que estão em teletrabalho, administrativos e empregadas de limpeza na fase 1 da vacinação.



O coordenador da task force demitiu-se e já foi substituído pelo vice-almirante Gouveia e Melo que promete agora apertar as regras. Mas não se livra da revolta já instalada entre os grupos de risco considerados prioritários desde dezembro.



A Ordem dos Médicos queixa-se de que apenas 30% dos clínicos do Serviço Nacional de Saúde foram vacinados até ao momento. No privado, a Ordem garante que só 6% dos médicos receberam a vacina.



Os números oficiais dizem-nos que até hoje foram administradas 379.378 vacinas. Mais de 280 mil portugueses já tomaram a primeira dose, 94.916 completaram o processo. Feitas a contas, 2,7% dos portugueses já receberam pelo menos uma dose da vacina. O primeiro-ministro garante que, se não houver atrasos na entrega das vacinas, 70% dos portugueses estarão vacinados no final do verão.



O grande problema continua ser a forma como foram decididas, e aplicadas no terreno, as prioridades.