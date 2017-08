Guarda e Castelo Branco em risco máximo

Lusa 25 Ago, 2017, 07:14 | País

Em risco muito elevado estão vários concelhos nos distritos de Bragança Vila Real, Viseu e Faro.

Em concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja o risco é elevado.

Nos distritos do Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal o risco é moderado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Três incêndios florestais nos concelhos de Oleiros (Castelo Branco) e da Guarda, continuam hoje ativos e levaram ao reforço de meios durante a noite, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o portal da ANPC, o incêndio em Selada das Pedras, em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, que deflagrou na quarta-feira, pelas 13:00, concentrava pelas 04:07 um total de 551 elementos, apoiados por 180 viaturas, no combate a duas frentes ativas.

Este incêndio levou à deslocação de 16 pessoas até ao início da madrugada de hoje.

Outro fogo na localidade de Poeiros, no concelho de Oleiros, também no distrito de Castelo Branco, que deflagrou ao início da madrugada de quinta-feira e tinha esta madrugada uma frente ativa, estava a ser combatido por 396 homens apoiados por 119 veículos.

O incêndio na localidade de Fernão Joanes, no concelho da Guarda, distrito da Guarda, registava no combate às chamas 460 elementos apoiados por 145 viaturas.

Na sequência destes incêndios, mantinham-se pelas 04:30 os cortes à circulação automóvel na autoestrada da Beira Interior (A23), no concelho da Guarda, e em três estradas nacionais (EN) dos concelhos de Oleiros (Castelo Branco) -- EN112 e EN238 - e da Guarda -- EN18, disse a GNR à Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, e nebulosidade alta na região Sul, vento moderado nas terras altas a partir da tarde e pequena descida das temperaturas mínimas.

As temperaturas vão oscilar entre os 22º Celsius em Viana do Castelo e os 34º em Évora.