Guarda. Falhas levaram à criação de movimento cívico de luta pela saúde

A VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação sediada no Hospital está muitos dias inoperacional, particularmente pela falta de médicos.



Com o pico que está a registar-se na afluência às urgências as macas das ambulâncias ao serviço do INEM ficam retidas, deixando a viatura também inoperacional.



Estas situações levaram à criação de um Movimento Cívico de Luta pela Saúde na Guarda.