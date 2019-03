Guarda Florestal. Vedar concurso a grávidas é ilegal, alega sindicato

Foto: Lusa

Orlando Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Norte, afirma que, se a estrutura receber alguma queixa, não pode ficar parada.



O sindicato espera que todos estes condicionalismos não sirvam para deixar vagas em aberto e refere que é inadmissível um concurso com estas condições em 2019.