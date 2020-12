Guarda prisional em prisão preventiva por morte de agente da PSP em Évora

Fortuna Malengue, de 52 anos, está acusado de homicídio qualificado, ofensas à integridade física e violência doméstica.



O interrogatório decorreu esta tarde no tribunal de Évora. O homem já tinha cumprido pena de prisão por violência doméstica em 2017. Foi precisamente quando o guarda prisional agredia uma mulher, que o agente da PSP interveio, acabando por ser morto.



O agressor fugiu e foi apanhado em Sintra horas mais tarde. Vai ficar a aguardar o desenrolar do processo judicial no Estabelecimento Prisional de Évora.



O advogado da defesa afirmou não estar à espera deste desfecho.