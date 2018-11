Guarda quer receber cimeira luso-espanhola em 2019

Lusa12 Nov, 2018, 18:33 | País

O autarca social-democrata, que falava aos jornalistas no final da reunião quinzenal do executivo, justificou que sendo a reunião de 2019 em Portugal, "gostaria de a ver [realizada] na Guarda".

"Ficaremos na expectativa de que tal possa ser possível", referiu Álvaro Amaro.

O vereador do PS, Eduardo Brito, disse que os dois eleitos socialistas irão empenhar-se "politicamente para que isso possa acontecer".

"Seria um acontecimento político da maior importância" para a Guarda, segundo Eduardo Brito.

A cimeira luso-espanhola, que vai juntar, pela primeira vez naquele tipo de encontros, os primeiros-ministros António Costa e Pedro Sánchez, decorrerá em 21 de novembro, na cidade espanhola de Valladolid.

Na mesma reunião, Álvaro Amaro anunciou que, na quarta-feira, uma comitiva do município da Guarda irá ser recebida "em audiência geral" pelo papa Francisco, em Roma.

A autarquia irá aproveitar o momento para oferecer um cobertor típico da região - conhecido por "cobertor de papa" - ao papa Francisco e para entregar a medalha de honra do município ao cardeal José Saraiva Martins, natural da aldeia de Gagos do Jarmelo, naquele concelho.

A medalha de honra é atribuída ao abrigo do Regulamento de Condecorações do Município da Guarda que está em vigor e o agraciado passará a ter o título de Cidadão Honorário do concelho.

O executivo da Guarda decidiu também hoje atribuir, no dia da cidade, 27 de novembro, a Medalha de Mérito do Município, grau prata, a António José Dias de Almeida (licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa), Rosa Antunes (conhecida localmente como "Rosinha", membro do Centro Cultural), ao padre Eugénio da Cunha Sério (a título póstumo), ao empresário José Pires Freire (proprietário da última fábrica de cobertores de papa de Maçainhas) e ao ciclista David Miguel da Costa Rodrigues.

Os vereadores do PS, Eduardo Brito e Pedro Fonseca, votaram favoravelmente a proposta da maioria do PSD por considerarem que "as pessoas propostas têm mérito para isso".