Guardas florestais cumprem três dias de greve

Nas reivindicações estão suplementos de ordenado, descongelamento das promoções e das progressões na carreira e também a integração de cerca de 200 trabalhadores.



No início desta semana houve uma reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil.



Os guardas florestais não gostaram do que ouviram e por isso mantém a greve.



As explicações reveladas na Antena1 por Orlando Gonçalves da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.



Esta sexta-feira de manhã realiza-se uma concentração marcada para a porta do Ministério da Administração Interna em Lisboa.