Guardas prisionais apresentam reivindicações ao Governo

”, disse Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.O dirigente sindical disse que há guardas prisionais com mais de 20 anos de serviço e que apenas progrediram dois níveis remuneratórios.Além dos guardas prisionais, a ministra da Justiça reúne-se com cinco sindicatos representativos dos funcionários judiciais para estabelecer um protocolo negocial e a apresentação dos pressupostos da negociação entre as partes.O MJ afirmou esperar que a negociação “tenha êxito e resulte no fim do longo ciclo de greves que dura há mais de 15 anos”.