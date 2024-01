Guardas prisionais em greve por suplemento salarial

Além desta greve de 24 horas, convocada pelo Sindicato da Guarda Prisional, foi também marcada uma vigília no Porto. Vai decorrer diante do Estabelecimento Prisional de Custóias.Um dos organizadores da vigília, Fábio Valente, diz que a ação visa exigir a atribuição aos guardas prisionais de um suplemento salarial idêntico ao da Polícia Judiciária.Fábio Valente é guarda prisional desde 2009. Explica que desempenham um trabalho muito exigente e com riscos e avisa que durante o dia serviços como visitas e saídas ao exterior não serão feitos.