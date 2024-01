Guardas prisionais em protesto reivindicam pagamento de subsídio de missão

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, acusou a ministra da Justiça de ter decidido "ser mãe e madrasta ao mesmo tempo".



"Foi mãe para a Polícia Judiciária, ao atribuir o subsídio [de missão] e bem, muito bem, já peca por tardio, e foi madrasta para o corpo da Guarda Prisional porque se esqueceu dele mais uma vez. O que fez durante estes dois anos e meio, em que se esqueceu completamente da Guarda Prisional", afirmou o sindicalista. Em declarações à RTP, Está agendada uma nova greve dos guardas prisionais para o próximo dia 31 de janeiro. "É a greve que faz mais sentido dos últimos tempos", sustenta Frederico Morais.



Ainda segundo Freferico Morais, a ministra Catarina Sarmento e Castro "vai ficar conhecida pela célebre frase vai fazer acontecer". "Infelizmente, não fez acontecer nada para o Corpo da Guarda Prisional", acrescentou.



"Há uns tempos, na Assembleia da República, na subcomissão, a senhora ministra disse que gastou 46 milhões de euros nos Serviços Prisionais. Eu gostaria de saber onde é que estão esses 46 milhões de euros. No Corpo da Guarda Prisional não foi de certeza e nas infraestruturas muito menos, porque a gente não vê obras em lado nenhum", fez notar Frederico Morais.



Há já duas semanas que agentes da Polícia de Segurança Pública e militares da Guarda Nacional Republicana têm levado a cabo ações de protesto em diferentes cidades do país contra o facto de o Governo ter aprovado, a 29 de novembro, o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária, sem acautelar o mesmo valor nas demais forças de segurança.



O Corpo da Guarda Prisional tem participado nestas manifestações.

