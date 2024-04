Guardas prisionais entregam pré-aviso de greve total para 29 de abril

No pré-aviso de greve, o sindicato exige a “valorização e dignificação dos profissionais”, bem como a “reestruturação de suplementos remuneratórios” e a “aprovação do sistema de avaliação de desempenho” dos profissionais do corpo de Guarda Prisional já concluído.







Esta "greve total" deverá decorrer entre as 00h00 e as 23h59 de 29 de abril.