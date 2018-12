Guardas prisionais terminam vigília mas continuam em greve

RTP07 Dez, 2018, 10:15 / atualizado em 07 Dez, 2018, 12:03 | País

Desde as 18h de quinta-feira até às 10h desta manhã, os guardas prisionais estiveram concentrados em frente ao Palácio de Belém. Uma ação para demonstrar que “estamos dispostos a ir até ao fim para defender os interesses dos guardas prisionais do Corpo da Guarda Prisional”, sublinha Jorge Alves, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.











"Se continuar tudo na mesma", apesar das reuniões com a tutela marcadas para a semana que vem, "no dia adequado seguirá o próximo aviso de greve de 28 a 31 de dezembro".



"A partir daí, vamos avaliar. Durante o ano que vem, se nada mudar, vamos estar todo o ano com greve de zelo às diligências e às visitas. Aí, sim, o Governo vai perceber o que é trabalhar de acordo com a lei, não é conforme querem que trabalhemos, de forma ilegal", disse Jorge Alves aos jornalistas, enquanto os guardas prisionais desmontavam a tenda que serviu para conduzir a vigília.

Da concentração resultou a promessa, da Casa Civil do Presidente, de que serão recebidos, em audiência, no Palácio de Belém na próxima segunda-feira.







Na quinta-feira serão recebidos no Ministério da Justiça. “Se o Ministério da Justiça tiver vontade de resolver o problema que criou nós ponderaremos todas as possibilidades de acabar com a luta”, admite Jorge Alves, deixando claro que a greve “é para manter” até chegarem a acordo com a tutela, sublinhou à RTP.





Os profissionais pedem a intervenção do Presidente da República para que o Governo desbloqueie a negociação do estatuto de carreira. Para esse fim, entregaram uma missiva na Casa Civil da Presidência da República.





"Depois da intervenção do Presidente em Santa Cruz do Bispo, a ministra realizou reuniões de negociação até agosto, com os sindicatos a conseguirem 'alinhavar' um projeto de estatuto, faltando apenas a parte financeira, mas a 22 de novembro a secretária de Estado da Justiça veio dizer que o primeiro-ministro lhe transmitiu que já não haveria negociação do estatuto", contou Jorge Alves, citado pela agência Lusa.





A dois anos da aposentação, teme ir para reforma com o mesmo nível de carreira com que se mantém há 15 anos. Preocupação idêntica tem Carlos Fonseca, de Braga. Com 33 anos de serviço está estagnado na carreira de guarda principal há 14 anos. Conta que profissionais nas categorias de “subchefes” e “guardas principais” recebiam praticamente o mesmo, tal como os guardas principais há muitos anos em funções têm remuneração idêntica aos que foram recentemente promovidos.

Guardas prisionais demarcam-se de protesto dos detidos

“O horário de trabalho que a Direção-Geral (de Reinserção e Serviços Prisionais) aprovou é um dos motivos dos problemas no Estabelecimento Prisional de Lisboa desde janeiro. Suprimiram visitas. Os reclusos tinham três horas de visita e passaram a ter só duas horas por semana”, explica.





A esta situação acrescem “os problemas que existem na entrada dos visitantes, que acabam por ter só um quarto de hora de visita”. “Um horário de trabalho mais adequado permitiria que os reclusos beneficiassem daquilo que a lei lhes permite”, declarou à Antena 1.





