"Guerra" pelo Campo Pequeno provoca inquérito-crime contra Ricardo Salgado e Miguel Maya

A família Borges, que em 1998 garantiu um acordo de exploração do Campo Pequeno para o reabilitar e entregar ao Estado ao fim de 99 anos com vitalidade económica, acusa 16 personalidades, entre elas Armando Vara, Miguel Maya e Ricardo Salgado de terem orquestrado um assalto ao poder da sociedade em conluio com a construtora OPWAY do grupo BES.



A Procuradoria-Geral da República confirma que ordenou a instauração de um inquérito.



O BCP emitiu entretanto um comunicado onde refuta o que classifica de "insinuações injuriosas" que atentam contra o bom nome do banco e do seu presidente executivo.