Guia Michelin 2020. Portugal ganha cinco novas estrelas e perde três

Existem agora 27 estrelas no "cardápio" do país. O Guia Michelin 2020 trouxe para Portugal cinco novas condecorações gastronómicas. Destaque para o restaurante Casa de Chá Boa Nova, do Chef Rui Paula, que recebe a segunda estrela. Mas nem tudo foram boas notícias porque foi retirada a distinção a três restaurantes nacionais.